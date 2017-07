Cómo hacer muchas cosas sin que nos falte el tiempo

Hay quien consigue hacer más cosas en menos tiempo. Y hacerlas bien y sin comprometer el equilibrio entre vida y obligaciones. Todo consiste en centrarse en lo importante, lograr una correcta gestión del tiempo y no olvidarnos de contar con espacios para nosotros mismos. Además, liberarnos del estrés del tiempo nos hará ser, paradójicamente, más creativos y productivos. Estos son nuestros 10 consejos para ayudarte a lograrlo.

1. Desconectarse. Si no se consigue soltar el lazo digital es como si nunca nos fuéramos de la oficina. No vale de nada las leyes de conciliación horaria si no se aplica luego el sentido común: no se puede estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

2. Minimiza las labores de la casa. Recoger la casa acaba siendo un factor de estrés que nos hace llegar al fin de semana con un montón de obligaciones esperándonos. Haz hasta donde te dé tiempo y lo que no, se queda para la semana siguiente, sin dramas.