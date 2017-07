Microsoft Paint dirá adiós después de 32 años... y la nostalgia inunda las redes

Con sello aragonés, los Lacasitos han confesado que echarán de menos el programa.

Es verdad que Paint no ofrece las posibilidades de otros programas de diseño gráfico, pero su ventaja es que es muy básico y muy fácil de usar. Quizá por eso, muchos tuiteros se han tomado la noticia a la tremenda ( demasiado a la tremenda, la verdad...).

No puede ser verdad!!! El Paint no!!!! pic.twitter.com/BEbYyDwWNS

Que me digan que el Paint desaparece es peor que me digan que no me quieren.

Me habéis destrozado la infancia, monstruos.