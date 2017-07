Tendencia Mini Me, madres e hijas que visten igual sin resultar excesivamente cursi

Dentro del mundo de la moda, la tendencia Mini Me, ha venido para quedarse. A las niñas les encanta vestirse como sus madres, y los niños alucinan cuando ven que llevan los mismos vaqueros o camisetas que usan sus padres. Esta tendencia, que hace años solo podían permitirse los padres muy famosos, está ahora en la calle gracias a firmas de moda mucho más comerciales, que hacen posible que pequeños y mayores vistan igual, sin dar la sensación de ir disfrazados.

La pionera en el mundo del Mini Me fue Katie Holmes, la ex de Tom Cruisse, y su hija Suri, que día sí y día también aparecían vestidas con estilismos muy similares, por no decir prácticamente iguales. Sus 'looks' eran un poco ñoños y almibarados, pero pronto llegaron más seguidoras de esta tendencia con mejores 'outfits'. Es el caso de las modelos Alessandra Ambrossio, Natalia Vodianova o Kate Moos; la influencer Kim Kardashian; la presentadora Sara Carbonero, o la conocida actriz española Paula Echevarría.

Así, hoy en día, muchas marcas han creado una versión mini del armario de las madres, para que los más pequeños, niños y niñas, puedan lucir estilismos inspirados en ellas, porque en algunos casos, como por ejemplo el de la presentadora Sara Carbonero, sus hijos varones, han lucido jerséis idénticos a los suyos.