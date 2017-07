'Pesesín', la mascota abandonada que recibe el apoyo de Twitter

'Pesesín' es un pez dorado cuyo dueño lo abandonó por vacaciones en un portal. La historia de este pequeño se ha convertido en viral después de una vecina publicase en Twitter su hallazgo.

El dueño de 'Pesesín' lo dejó junto a una nota en la que explicaba los motivos de su abandono. "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a Pesesín. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer (solo se le debe echar una vez al día). Dejo la comida y un cuadro para saber cuándo comió".

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017