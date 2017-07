Los niños con una red social escasa tienen mayor riesgo de padecer problemas psicosociales

Los factores de riesgo sociales en niños tienen consecuencias en su salud física y psicológica. Así se desprende del estudio realizado sobre 6.000 niños de 2 a 9 años de ocho países de Europa por el grupo GENUD de la Universidad de Zaragoza y cuyos resultados se recogen en la revista científica 'European Child and Adolescent Psychiatry'.

El grupo de investigación GENUD, coordinado por el profesor Luis Moreno, ha comprobado que los niños cuyos padres afirmaban contar con una red social de apoyo escasa, es decir, con una o ninguna persona de apoyo en caso de necesidad, presentaban el doble de probabilidades de tener problemas psicosociales (un bajo nivel de bienestar mental y problemas internalizados, como depresión o ansiedad,entre otros) en comparación con aquellos niños cuyos padres tenían dos o más personas con las que poder contar en caso de urgencia.

La joven investigadora Isabel Iguacel Azorín, así como el resto de colaboradores, se basaron en datos delestudio IDEFICS (Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants study). Se trata de un estudio multicéntrico realizado a 6.000 niños en Bélgica, Chipre, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, España y Suecia, en los que se realizaron mediciones en los colegios a los niños de 2 a 9 años. Hubo dos momentos de medición: en el curso 2007-2008 (medida inicial) y, dos años después, en el curso 2009-2010 (medida de seguimiento).