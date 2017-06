¿Cuánto puedo ahorrar comprando los libros de texto en junio?

Esta semana miles de escolares de toda España inician sus vacaciones de verano, mientras que muchos padres y madres ya piensan en el desembolso que harán en septiembre con la vuelta al cole. Según fuentes del sector, las familias españolas gastan de media unos 320 y 507 euros en material escolar y los libros llegan a representar algo más del 60% de ese gasto. Pero adelantar las compras y no dejarlo para última hora puede suponer un alivio para sus bolsillos. Según un estudio realizado por Textolibros.com, el comparador para encontrar los libros de texto al mejor precio en las principales tiendas online, comprar los libros para el nuevo curso en junio y julio puede ser hasta un 12% más barato que en septiembre, lo que supone un interesante ahorro para las familias.

En muchos casos, el material escolar supone un mazazo para la economía familiar. El año pasado el precio de los libros de texto subió un 1,32%. Por ello, no es de extrañar que haya quien busque alternativas e incluso prefiera hacer ya su compra para exprimir al máximo el presupuesto. “La mayoría de padres reciben la lista de libros para el siguiente curso en estos últimos días de clase. Por ello deben aprovechar a comprarlos ahora, en los meses de junio y julio, porque no hay problemas de stock en las estanterías de librerías y tiendas online, los envíos funcionan mejor al no haber saturación y al haber menor demanda se pueden encontrar mejores ofertas que según nuestros datos pueden suponer un ahorro de entre el 5% y 12%”, señala Alejandro Contreras, director general y socio fundador de Textolibros.com.

El gasto total en libros por estudiante representa una media de unos 102 euros, pero dependerá del curso académicoa. Según la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) este coste es de unos 61 euros para infantil, 124 euros para primaria, 102 euros en secundaria, alrededor de 100 euros en el caso de bachillerato y unos 33 euros en otras enseñanzas. En el caso de los libros de infantil y bachillerato la ley establece un precio único y en estos casos el descuento no puede ser mayor del 5%, mientras que en los de primaria y secundaria el precio es libre y se pueden observar ofertas mayores. Si tenemos en cuenta las estimaciones y lo aplicamos a estos niveles para el próximo curso, ahora las familias podrían llegar a ahorrarse hasta 3 euros en los libros de Infantil, 14 euros en los de Primaria, unos 12 euros para los de Secundaria, 5 euros en los de Bachillerato, y alrededor de 4 euros en otras enseñanzas. “Comprar de manera inteligente es fundamental para poder encontrarse con estas ofertas. Buscar en internet, comparar precios y no quedarse con la primera opción que veamos dará un gran respiro a los bolsillos”, comenta Contreras.