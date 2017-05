El actor que da vida a Sheldon Cooper se ha casado

Sheldon Cooper se casa y no es con Amy Farrah Fowler . El actor que interpreta al conocido científico de la serie 'The Big Bang Theory', Jim Parsons , se ha casado este fin de semana con Todd Spiewak, el diseñador gráfico con el que lleva 14 años saliendo.

Según ha confirmado el propio intérprete a la revista People, el enlace se celebró Nueva York y tuvo lugar en las más estricta intimidad.

El actor confesó públicamente su homosexualidad en 2012 en una entrevista concedida a 'The New York Times' y en su discurso en los premios Emmy 2013, Parsons le dedicó el galardón a su entonces novio: "A mi persona favorita en el planeta, Todd Spiewak". En su décimocuarto aniversario como pareja, el actor publicó en Instagram: "Conocí a este tipo (el del micrófono) hace hoy 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin ninguna competencia".