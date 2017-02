Cinco planes anti San Valentín

Cupido es el protagonista de febrero y resulta difícil escapar de toda la artillería romántica que se despliega en estas fechas. Como no toda la sociedad está bajo el influjo de las flechas del ángel del amor, también hay planes alternativos con los que no morir ni de aburrimiento ni de empacho romántico estos días. Si también eres de los que defienden el lema “el amor no se demuestra solo un día”, también puedes apuntarte alguno de estos planes.