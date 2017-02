El método Tabata: 4 minutos al día para ponerse en forma

De todos es sabido que el deporte es beneficioso para la salud en multitud de sentidos, como por ejemplo en la mejora de la salud cerebral y la formación de neuronas.

Sin embargo, la falta de tiempo y la pereza de salir de casa para ir al gimnasio son algunas de las principales escusas que ponemos a la hora de practicar deporte.

El método Tabata, que se encuentra dentro de la modalidad de entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT (High Intensity Interval Training), es la solución si eres de los que pone este tipo de escusas. Solo necesitas 4 minutos y un poco de espacio en el salón de tu casa para hacer ejercicios y estiramientos. Aunque no se trata de nada milagroso -ningún método lo es-, esta serie de ejercicios ayudan a mantener activo nuestro cuerpo y a no caer en el sedentarismo.

La fórmula para llevarlo a cabo es muy sencilla: 8 intervalos de 20 segundos, descansando 10 segundos entre intervalos y un sólo ejercicio.

Pero no cualquier ejercicio. Para que estos cuatro minutos sean efectivos, hay que trabajar los máximos músculos posibles, con ejercicios de alta intensidad como son las flexiones, las sentadillas, los abdominales o las zancadas con salto. Si lo tuyo es correr, puedes sustituir estos ejercicios por sprints, manteniendo la máxima velocidad posible durante esos 20 segundos.

Según una investigación llevada a cabo en la Universidad de Colorado, con este tipo de ejercicios se pueden quemar hasta 200 calorías, y no sólo durante el ejercicio sino hasta 48 horas después de haber hecho el esfuerzo físico. Además de ayudar a quemar grasas, mejora la musculatura, la capaciadad aérobica y anaeróbica (es decir, la resistencia de nuestro cuerpo) y no requiere ningún gasto en material ni gimnasio.

Pero no todo son ventajas. Aunque 4 minutos parecen escasos, si se hacen bien los ejercicios, la intensidad es tan alta que puede provocar mareos, náuseas o incluso que se te nuble la vista, por lo que los expertos recomiendan que no se hagan si eres totalmente sedentario (tienes que tener cierto hábito de practicar ejercicio) y no realizarlo más de tres veces a la semana.