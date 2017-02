Joy Villa eclipsa en los Grammy con un vestido homenaje al presidente Trump

La joven californiana, Princess Joy Villa, es desde hace unas horas, la artista más criticada por una buena parte de los ciudadanos de Estados Unidos y el resto del mundo. Y la razón de tal malestar no es otra que el vestido que esta cantante, productora, actriz y modelo de 25 años eligió para pisar la alfombra roja de los Grammy . Un vestido que recordaba la bandera estadounidense y en el que podía leerse: "Make America Great Again” y “Trump”.

Un mensaje de apoyo al presidente americano que no ha gustado nada al resto de artistas que acudieron a la gala. Pero ella lo tenía muy claro desde el principio y en su perfil de Twitter colgó una foto suya vestida con la polémica prenda en la que podía leerse:

"Hazlo a lo grande o vete a casa. Puedes levantarte por aquello en lo que crees o caer por aquello en lo que no crees. Por encima de todo elige la tolerancia y el amor. De acuerdo en no estar de acuerdo. Mira a la persona por encima de la política, condúcete con dignidad, siempre. La vida está hecha para ser vivida así que sé inteligente y que no te importe lo demás".

A ella parece no importarle mucho lo que los demás opinen o dejen de opinar, la verdad. Aunque para que el golpe de efecto fuera todavía mayor, acudió a la alfombra roja con una una túnica blanca que ocultaba la prenda 'pro-Trump' y un clutch en forma de corazón, pero no un corazón cualquiera, ya que hacía alusión a la figura canónica del corazón de Cristo.

Lo cierto es que la joven, que en anteriores ocasiones también dió la nota con sus atuendos, se ha convertido en la protagonista de una gala en la que Lady Gaga y su vestido de Alex Ulichny pasaron mucho más desapercibido de lo que a ella le hubiera gustado.

Ahora habrá que esperar a la reacción del presidente de los Estados Unidos, que igual, le ofrece a la joven ser la estrella del próximo concierto que organice en la Casa Blanca.