Fran Rivera: "Los antitaurinos que saltan al ruedo ponen en riesgo la vida del torero"

Rivera alegó que su profesión requiere mucha concentración y cuando alguien la rompe saltando a la plaza "nos hace un daño psicológico". En su defensa del toreo, incidió en que "son los antitaurinos los que no respetan. No verás nunca a un taurino ir a insultar a nadie, ni ir a un sitio al que no está invitado, ni saltarse la ley".

Del Castillo encendía después el debate diciendo, en referencia a Rivera, que "una persona que critica la violencia utilizando banderillas contra un animal inocente, no es el más indicado para hacerlo".

El torero contraatacó diciendo que "estos señores te insultan, te provocan, te escupen... Y eso no sale, no se graba". A lo que el colaborador Albert Castillón respondió, zanjando el tema, que "no todos los antitaurinos son violentos".

La polémica siguió en las redes sociales, donde los comentarios a favor y en contra del toreo continuaron en Twitter durante toda la jornada, en la que Fran Rivera se convirtió en 'trending topic'.