Las plantillas de Podoactiva, de gira con Bisbal

'Pasando la ITV', así definió en sus redes sociales David Bisbal su paso por las instalaciones de Podoactiva en Madrid, acompañando de un vídeo en el que se ve corriendo sobre una cinta bajo la atenta mirada de José Victor Alfaro, responsable de la empresa. El cantante se añade a la larga lista de clientes que han elegido las plantillas con sello oscense, más allá del ámbito meramente deportivo.



Pasando "la ITV" para estar al 100% en esta gira del 2017. pic.twitter.com/eJdm08co0A — David Bisbal (@davidbisbal) 10 de enero de 2017

El afamado cantante', que le llevará por escenarios de toda España, y antes ha querido revisar su pisada de la mano de Podoactiva., director de la empresa“Fue un placer conocer a David Bisbal. Como aficionado a la música me parece un artista genial. Ahora que lo he conocido en persona puedo decir que a nivel humano me parece una gran persona. Ilusión, humildad y trabajo son siempre una buena receta.”, aseguraba el oscense, agradeciendo al cantante su confianza en Podoactiva.