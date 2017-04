Para los Millennials tener un hijo es una heroicidad y el trabajo estable una quimera

El 'think tank' Milenio ha publicado un análisis sobre la relación de la generación 'Millennial' con el mercado de trabajo y la familia del que se desprende que la situación actual empuja a estos jóvenes nacidos a partir de 1980 a renunciar a la maternidad para poder mantener un empleo. Entre ellos, tener un hijo se considera una heroicidad y conseguir un trabajo estable es el gran anhelo.



El análisis ha sido elaborado por la directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense-AFA, María Teresa López López, quien concluye que si bien en los Millennials "hay diferencias con otras generaciones,en lo que se refiere a su relación con el trabajo y la familia."Es una generación que se ha visto empujada a renunciar a la maternidad y paternidad más de lo que lo hicieron las anteriores, por una serie de variables entrelazadas, como latanto en número de horas como en estructura horaria,con que cuentan los Millennials, que es un arma de doble filo porque hace que el coste de tener hijos sea más elevado para ellos", explica.En esta línea, el estudio concluye quepresentan una, con una media de 32,39 años y tienen menos, por lo que el número de hogares con hijo único es más elevado que en la generación anterior, así como el número de familias con doble ingreso, por contar con mayor presencia de mujeres en el mercado laboral."Antes había menos tasa de actividad de las mujeres y el valor social que tenía una pareja con hijos era alto, ahora no.y se trata de un valor social y una percepción del trabajo no remunerado que es muy importante a la hora de tomar decisiones (sobre fundar una familia)", señala la experta.En cuanto a la relación de estas personas con el mercado laboral, el análisis indica que, mientras un 30 % valora por encima de otros indicadores que ese empleo le proporcione ingresos justos.El 29 % tiene en cuenta que la tarea sea interesante, el 24 % que se ajuste a la formación recibida, el 22 % que proporcione ingresos altos, el 19 % que haya buen ambiente laboral, el 13 % que deje tiempo para poder dedicar al ocio y al descanso y el 12 % que le otorgue autonomía para desarrollar sus propias ideas, de acuerdo a los datos del estudio."Parece que los pocos estudios que hay confían en que, algo más común en las generaciones anteriores. Por eso, ese número tan elevadísimo de horas en su trabajo y esa irracionalidad horaria les pesa", señala López, que advierte de la frustración que supone para los millennials la estructura laboral actual en España.Conforme recuerda, se trata depara aprovecharlas en el desarrollo de su puesto de trabajo,y al uso de esas tecnologías para relacionarse con su familia, pues siendo allí y no en el trabajo donde deberían estar más tiempo, no pueden hacerlo."Estas personas tienen este conociminto y estos problemas. Enfrentemos lo uno con lo otro y la sociedad en general, los responsables políticos, los empresarios y los propios millennials, busquemos una solución., plantea.López apunta otra consecuencia de ese uso natural de las tecnologías en las comunicaciones y es "el impacto brutal" que tienen en el modo en que los millennials interactúan y se comunican, pues "hay importantes cambios en valores, en qué entienden por amistad o por una relación, que en muchos casos es superficial" y está marcada por "la cultura de la inmediatez" por la que un desconocido se convierte en 'amigo' con un click.