La Nochevieja tendrá un segundo extra

El próximo día 31 de diciembre se añadirá un segundo extra a los relojes de todo el mundo a las 23.59:59 Tiempo Universal Coordinado (UTC).



Históricamente, el tiempo se basa en la rotación media de la Tierra con respecto a los cuerpos celestes, y el segundo se definió en este marco de referencia. Sin embargo, la invención de los relojes atómicos define unaEn 1970 los acuerdos internacionales establecieron un procedimiento para mantener una relación entre el Tiempo Universal Coordinado (UTC) y UT1, una medida del ángulo de rotación de la Tierra en el espacio.El International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) es la organización que supervisa la diferencia entre las dos escalas de tiempo, y establece segundos intercalares para ser insertados o retirados de la UTC,Para determinar la UTC, se genera primero una escala de tiempo secundaria, el Tiempo Atómico Internacional (TAI); consiste en la UTC sin segundos intercalares.Cuando el sistema se instituyó en 1972, la diferencia entre la TAI y la UTC se determinó que era de 10 segundos. Desde 1972, 26 segundos bisiestos adicionales se han añadido a, con el más reciente insertado el 30 de junio de 2015. Después de la inserción del segundo intercalar en diciembre,, informa el US Naval Observatory.A veces surge confusión sobre la idea errónea de que la inserción ocasional de segundos bisiestos cada pocos años indica que la Tierra debería dejar de rotar dentro de unos pocos miles de años. Esto es debido a que algunos segundos adicionales erróneos son medidos porLos incrementos de segundos, sin embargo, indican la diferencia acumulada en el tiempo entre los dos sistemas.La decisión en cuanto a cuándo añadir un segundo salto se determina por el IERS. Las mediciones muestran queEstos datos son generados utilizando la tecnología de interferometría de base muy larga (VLBI). VLBI mide la rotación de la Tierra mediante la observación de las posiciones aparentes de los objetos distantes cerca del borde del universo observable. Estas observaciones muestran queEn lugar de permitir que esto suceda, un segundo se inserta para acercar las dos escalas de tiempo. Fácilmente podemos cambiar la hora de un reloj atómico, pero no es posible alterar la velocidad de rotación de la Tierra para que coincida con los relojes atómicos.