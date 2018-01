De Ildefonso y el Zaragoza a Lamata

Ildefonso-Manuel Gil, de quien se cumple ahora el primer centenario de su nacimiento, es el principal protagonista de la nueva entrega de la revista 'Rolde’, 141-142. Antonio Pérez Lasheras analiza la vertiente social del poeta, narrador, crítico y traductor, en el artículo 'Los signos del hombre esperando la muerte’, donde recuerda su estancia en el Seminario de Teruel, entre agosto de 1936 y marzo de 1937, y explica cómo esa experiencia de convivencia con la muerte le inspiró varios poemas, un cuento y una novela como 'Concierto al atardecer’, de los que incorpora diversos fragmentos. En el poema 'Silbo en silvas del terror’, escribió Ildefonso: "mis amigos de cárcel, /compañeros del estupor y del espanto, /muchos de cuyo nombre no me acuerdo o nunca lo he sabido, / rostros que se presentan un instante y quizás se confunden... (...)/ Joaquín Muñoz, Segura, Filatela, / el médico Barea y Francisco Lafuente / y Vázquez y Morales, Pedro Gálvez, / los Tablones, los Chanos y Victorio y el chato de las minas / y aquel, ¿cómo era aquel? Y el otro, el otro...".