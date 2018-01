5 canciones para no olvidar la voz de Dolores O'Riordan

La banda, formada en 1989 en la ciudad de Limerick (Irlanda), saltó a la fama en la década de los noventa con su álbum debut 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'. De este trabajo y otros posteriores salieron algunos de los temas más conocidos y exitosos de la banda, que sin duda, continuarán manteniendo viva la voz de O'Riordan durante muchos años más.

Zombie

'Zombie' es sin duda, el tema más conocido de la banda. Forma parte de 'No need to argue', el segundo álbum de The Cranberries, publicado en el año 1994. Cuenta en Youtube con más de 652 millones de reproducciones.

Dreams

Con 'Dreams', The Cranberries cosecharon los primeros éxitos de su carrera, ya que la canción vio la luz con la publicación de su primer disco, 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'.

Linger

Otro de los temas incluidos en 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?', lanzado en 1993. En los años noventa, 'Linger' ocupó el puesto número 86 del ránking de las 100 mejores canciones de la década, elaborado por el canal musical VH1.

Promises

'Promises' es el primer sencillo del cuarto disco de The Cranberries, 'Bury the Hatchet', y la canción más exitosa del mismo, lanzado el 10 de marzo de 1999.

​​​​​​​When you're gone

'When you're gone' pertenece a 'To the Faithful Departed' (1996) y fue nominada al Premio Jack Richardson al Productor del Año.