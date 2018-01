La Zaragoza onírica de Ramón Gurruchaga

De Ramón Gurruchaga (San Sebastián, 1958) podría decirse que vive en Zaragoza por amor y que por amor a la luz pinta la ciudad: sus rincones, sus monumentos y algunas atmósferas. Obtuvo el título de arquitecto en Madrid en 1990, pero apenas ha llegado a ejercer. Ha desarrollado diversos quehaceres, "más bien técnicos", vinculados con la construcción y ha vivido en varias ciudades: Andorra, Madrid y Barcelona.

"Siempre me ha interesado la pintura y el dibujo: recuerdo cuántas tentativas he hecho sobre papel de estraza. Durante mis años en Madrid era un asiduo del Museo del Prado". Le costó darse cuenta de que no se podía ver todo de golpe, sino que había que trazar rutas, seleccionar pintores, movimientos o cuadros específicos.

En Madrid también frecuentaba la Fundación March. "Monta exposiciones cuidadísimas. Yo ya entonces quería ver el secreto no solo del color, sino de la pincelada. Me pasó con Rothko, claro, pero especialmente con Vincent van Gogh: me acerqué tanto a uno de sus cuadros en una exposición que pensaron que era un loco que lo quería destruir. Todo lo contrario: se trataba de ver cuántas capas había, de ver la obsesión, la tenacidad", dice. Más tarde se fue a trabajar a Barcelona y allí, casi desde los primeros días, empezó a frecuentar la academia de Alejandro De Cinti Oyarzun. "Allí aprendí el arte de la luz, el encuadre, la distribución del cuadro, mucha técnica. Y luego en todos estos años he tenido mi pinacoteca particular con Google. ¡Cuánto, cuánto se puede ver y aprender ahí a lo largo de los días!". Con ese bagaje y un golpe del destino, se enamoró de la aragonesa Lucía Álvarez, y ambos se trasladaron a Zaragoza. Acaban de ser padres. Ramón sintió que debía empezar de cero, convertido ya en pintor.