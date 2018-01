Sara Jotabé: "El humor es la sal de la vida y mejora siempre cualquier situación"

"Desde pequeña he estado en contacto con el mundo del arte gracias a mi madre, gran apasionada de la historia y del arte. No he dejado de crear y dibujar desde que fui capaz de sostener un lápiz, y es por eso que pasé mi infancia en academias de dibujo y pintura para, posteriormente, hacer el Bachiller de Artes en la Escuela de Artes de Zaragoza, graduarme en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza y cursar un máster de Profesorado en Dibujo. Conocí a Maitena Burundarena y caí enamorada de su humor ácido y crítico". Así se retrata Sara Jornet Blasco (Zaragoza, 1993), Sara Jotabé, autora de ‘Pajas mentales’ (2016) y ‘Diario de una vida de mierda’ (2017).