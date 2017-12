La Sinfónica Goya cierra este sábado el año con un nuevo nombre y llenando la sala Mozart

"Es una nueva etapa, que llega de la mano de la residencia –reconocía ayer Juan Luis Martínez–, y hay un obvio cambio de nombre. Pero, en lo artístico, queremos apostar por la continuidad, en las que han sido hasta ahora las claves de nuestro trabajo. El nuevo nombre hace justicia a nuestra trayectoria, porque siempre hemos buscado la integración con artistas aragoneses de otras disciplinas". Martínez agradece la residencia, que califica como "la mejor noticia del año que ahora acaba", aunque también quiere ganar "estabilidad" y pide "un mayor compromiso por parte de las instituciones". En el horizonte, en el próximo febrero, se dibuja ya uno de esos retos ambiciosos con los que siempre ha querido enfrentarse la formación, un ‘Peer Gynt’ de Grieg con la soprano Nina Maria Fischer, el coro Amici Musicae y La Mov.

Pero eso será dentro de mes y medio. Hoy es el turno del ‘Concierto de Fin de Año’, que repetirán el 7 de enero. La orquesta lo ofrece en estas fechas por quinto año consecutivo y, como parece obligado, siempre es el mismo (habrá polkas y valses vieneses) pero a la vez diferente. La principal novedad este año es una primicia.

"Siempre nos preguntamos si tenemos algo nuevo que ofrecer al público en el ‘Concierto de Año Nuevo’. Y la verdad es que lo encontramos –relata Martínez–. Que el público no tema: podrá aplaudir en la ‘Marcha Radetzky’. Pero también va a haber música rusa y francesa. Y, sobre todo, vamos a realizar el estreno absoluto del aria ‘Canto a la libertad’, de la ópera ‘El leño verde’". Se trata de una obra inspirada en la figura de Miguel Servet, cuya música compuso hace unos años Valentín Ruiz sobre un texto del aragonés Ángel Alcalá. La obra no ha llegado a ser estrenada.

Un repertorio divertido

El aria la interpretará el barítono zaragozano Isaac Galán, que no estará solo en el apartado vocal de la velada, ya que el concierto cuenta también con la soprano, asimismo zaragozana, Eugenia Enguita. También participarán el coro infantil Amici Musicae (dirigido por Isabel Solano) y la compañía de danza La Mov. Y, sí, en el programa se incluyen los esperados valses vieneses, junto a arias y dúos de óperas de Mozart, Offenbach y Donizetti. Isaac Galán y Eugenia Anguita se encuentran, vocal y artísticamente, en el mejor momento de sus carreras, como se pudo atisbar ayer durante los ensayos. El concierto de hoy apunta al éxito.

"Es un repertorio muy bonito y divertido, lleno de buena música y para todos los públicos –destacaba Galán–. El público va a salir del Auditorio lleno de muy buena energía". El barítono, que lleva casi un par de años sin cantar en la Mozart, no ahorraba ayer elogios a la orquesta. "Son todos muy jóvenes pero han logrado formar una grupo fabuloso, muy dúctil y de enorme calidad. Mérito tendrá en ello Juan Luis Martínez, un gran director". Contenta también se mostraba Eugenia Enguita, que contaba un pequeño secreto. "Interpreto el aria de Olimpia de ‘Los cuentos de Hoffmann, y me hace especial ilusión porque comencé cantándola en el conservatorio, cuando no sabía cantar, pero no la he hecho nunca con orquesta en un concierto". Ambos tienen compromisos para los próximos meses. Galán, un ‘Romeo y Julieta’ de Gounod en enero en el Liceo; Enguita, una producción del Real, ‘El hombre que se llamaba Amadeus’, para febrero.

¿Y cómo es esa ópera inspirada en Servet, ‘El leño verde’? "Es sobria, ascética, está muy bien compuesta... Música de gran calidad", señala Martínez. El aria de Galán será el contrapunto amargo a una noche, en general, muy feliz.