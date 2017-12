Luis Fonsi impulsa los ritmos latinos con el éxito global de 'Despacito'

El puertorriqueño Luis Fonsi se convirtió en el fenómeno musical del año con el multipremiado 'Despacito', tema que batió récords e impulsó los ritmos urbanos a unas listas de éxitos que nunca antes vieron semejante avalancha de artistas latinos.

El alcance de este tema quedó patente al convertirse en apenas siete meses en el vídeo más visto en la historia de YouTube, con más de 4.400 millones de reproducciones, superando al tema 'See You Again', de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que logró 3.200 millones en 28 meses.

Con números uno en 37 países, 85 discos de platino y otros 43 de diamante, esta colaboración entre Fonsi y su compatriota Daddy Yankee ha logrado una docena de premios, cuatro de ellos Grammy Latino, entre ellos el de mejor grabación y canción del año.