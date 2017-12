Sánchez Ferlosio, el pensador radical

Rafael Sánchez Ferlosio siempre ha leído con lupa. No solo ahora, que usa dos (una para los titulares de prensa y otra para los libros y la letra pequeña de los artículos), sino que siempre ha ejercido de iconoclasta y de inconformista. “¿Lobo, moderno? No sé. Yo tengo mucho de anticuado. Soy un filósofo de campanario”, ha dicho. No le han gustado nunca las frases hechas, las verdades del barquero: ha preferido analizar, desmitificar, señalar imposturas y fraudes, y buscar otras percepciones, su propia voz. Durante tres lustros estudió Filología con el objeto de adueñarse de la significación exacta de las palabras y de su historia. De ahí que suela decirse que escribe uno de los mejores castellanos del país.