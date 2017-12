Pedro Andreu rescatará como programador de conciertos el espíritu de la sala En Bruto

El liderazgo en la sombra que ejercía Malcolm Young en su banda tiene un reflejo en L4 Red con Pedro Andreu. Parapetado tras su batería, el también miembro de Héroes del Silencio rige los destinos de un grupo en el que le acompañan David Abad (guitarra), José Antonio Escribano ‘Ekry’ (bajo) y Dani Montañés (voz). "Nos llamaron de Snatch para este concierto de L4 Red –apunta Pedro– y nos comentaron que querían volver a los conciertos. Siempre me ha parecido una gran sala, con unas excelente condiciones. Para lo de este sábado pensé en hacer una noche temática de rock, con Black Ice en homenaje a Malcolm Young, que se completa con DJ Crue".

La conexión puntual entre la gente de Snatch Club y el experimentado músico zaragozano se amplió enseguida. "Hablando un poco más con los responsables de la sala, llegó su propuesta de programar una noche semanal de conciertos cada viernes. Me pareció muy interesante y enseguida busqué gente para hacer un buen equipo. Hablé con Carlos Jiménez de Muñana, que ha trabajado en iluminación y producción en todas las salas de la ciudad, y con Carlos Martínez, muy conectado con la escena local del metal, mánager de Iron Maños. Como también tengo contactos con gente de otros estilos y escenas, desde el ‘indie’ a la electrónica, podemos cubrir un espectro amplio, que incluya el talento emergente de la ciudad. La idea es igualmente abrir una ventana a bandas nacionales e internacionales; estamos en contacto con diversas salas nacionales para entrar en giras y crear una red de trabajo. Además, hemos revisado el tema técnico para que todo quede impecable".

Abiertos a amigos heroicos

Otra de las opciones es hacer noches temáticas por género, y también rescatar a bandas que tocaron en la sala en sus años dorados y siguen en activo. El nombre del espacio cambiará los viernes. "Aún no tenemos el nombre –confiesa Pedro– pero la fórmula ‘pop-up’ es muy habitual en grandes ciudades como Londres, Nueva York o Madrid. En Bruto trajo maravillas: recuerdo haber visto aquí a los Wooden Tops, The Bolshoi, The Mission... Nacho (Royo) se movía mucho". Los incondicionales recuerdan también un concierto de Héroes en la sala, al principio de su carrera. A Pedro le brillan los ojos. "Me gustaría traer a Joaquín a tocar, y a Juan, y a Enrique. Creo que la sala cumple con los requisitos para hacer bien las cosas".

El primer disco de larga duración de L4 Red, ‘Libera la acción’, salió en marzo. En verano se lanzó como regalo digital para los fans ‘Lejos de lo habitual’, grabado ‘a pelo’ en Cantabria. Ahora, la banda prepara nuevos temas. "Tenemos una canción nueva a punto –explica Pedro–, que grabaremos después del puente de la Inmaculada. Hay otros cinco temas bastante avanzados, lo que debería ser la mitad del futuro disco; pretendo que sea una obra unitaria, con desarrollo conjunto, no canciones sueltas. Quiero tener muchos invitados del gremio en cada canción, gente de peso que haga aportes diversos. Trataremos de grabar una hornada en mayo, otra en octubre y sacarlo en las navidades de 2018".