Siete libros que hay que leer antes de morir

La capacidad de viajar sin moverse del sitio se hace realidad gracias a los libros. Hay quienes custodian miles de libros en sus estanterías y otros que los acumulan en la nube electrónica. Asiduo o no a la lectura, los siete libros siguientes se pueden calificar como aquellos que hay que leer, al menos, una vez en la vida, y eso dice mucho de ellos.

Lo mejor de todo es que, en cada lectura, se puede viajar a sitios diferentes y se pueden aprender cosas nuevas. Así que, si todavía no las has leído ni una sola vez, coge estas novelas y ¡a leer! Y si ya has tenido la suerte de leerlas, seguro que una nueva lectura vuelve a sorprenderte.

'Cumbres borrascosas' : Emily Jane Brontë es la autora de esta apasionada novela, considerada un clásico de la literatura inglesa. Drama, tragedia, amor, venganza y locura son las características que impregnan este título.

'Oliver Twist' : este título alcanza la denominación de ser uno de los más célebres de la literatura universal. Se trata de un libro ambientado en la época victoria inglesa y denuncia la situación precaria y el maltrato de los niños en los orfanatos, la delincuencia y el denigrante papel del sistema judicial.

'Alicia en el País de las Maravillas' : versionada en películas y en diferentes adaptaciones literarias, esta obra, escrita por Lewis Carroll traslada al lector a un mundo muy curioso. Es uno de los libros que necesita ser releído para comprender todos sus aspectos.

'El diario de Ana Frank' : una obra muy necesaria para vivir, desde la inocencia de la pequeña Ana, la crueldad de la Segunda Guerra Mundial. Cada frase hace que las emociones estén a flor de piel.

'Las mil y una noches': una lectura más ligera, ya que contiene miles de historias, que se ha convertido en un clásico con fábulas, historias de amor, cuentos maravillosos y otras temáticas.

'La guerra de los mundos': además de ser la primera novela sobre la invasión alienígena al planeta Tierra, merece la pena leerla por las consecuencias que tuvo en su narración radiofónica en 1949.

'La vuelta al mundo en 80 días': convertido en una joya de la literatura, este libro no pierde su capacidad de emocionar aunque ahora seamos conscientes de que el mundo puede recorrerse en menos días.

Sin duda, quedan fuera de esta lista millones de libros que merece la pena ser leídos una vez en la vida, pero esta muestra es un buen inicio.