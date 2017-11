Eduardo Mendoza escribe el ensayo "¿Qué está pasando en Cataluña?"

"Escribo estas páginas para cuestionarnos nuestras ideas en lugar de encogernos de hombros ante el prejuicio, la negligencia y la incomprensión", explica el premio Cervantes en un comunicado remitido por la editorial.

El autor señalaba en un encuentro con estudiantes el pasado mes de octubre en Madrid que estaba "muy preocupado y triste" por lo que estaba ocurriendo en Cataluña, "porque pase lo que pase y acabe esto como acabe, se ha producido una ruptura dentro y fuera muy penosa e innecesaria".

En su nuevo libro, Mendoza recuerda que "ha advertido" no sólo "la ignorancia que existe acerca de la situación presente sino también los prejuicios que lastran la imagen de Cataluña y de España y, por lo tanto, de lo que está pasando, sus antecedentes y la forma en que ven y viven los acontecimientos las personas directamente implicadas, tanto los partidarios de la independencia como los que se oponen a ella".

"También he comprobado -subraya- que muchos de estos prejuicios y tergiversaciones dan origen a buena parte de las ideas predominantes. La pretensión de poder aportar algunas clarificaciones me ha llevado a escribir este texto".

"No lo he escrito -añade- para posicionarme en un bando o en otro. Lo he escrito para tratar de comprender lo que está pasando".