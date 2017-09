Antonio Banderas: "Lo de Cataluña, a veces, parece una película de Berlanga"

El actor y director Antonio Banderas ha comparado este sábado la situación en Cataluña con una película de Luis García Berlanga. "Se ha convertido en algo extraño, es un animal extraño, difícil de observar", ha dicho el intérprete en declaraciones a los medios después de recoger el Premio Nacional de Cinematografía 2017, en el marco de la 65 edición del Festival de San Sebastián.

En referencia al referéndum de Cataluña, Banderas ha señalado que "votar lógicamente es unos de los grandes preceptos de la democracia" pero ha precisado que "no es el único". "El respeto a la ley y el estado de derecho son muy importantes también, no solo votar, porque alguien puede plantear votos ridículos, como eliminar a los que no son de nuestra raza", ha agregado.

"La democracia está formada por otras muchas ramas de ese árbol y tenemos que hacerlo entender porque si no vamos a terminar cazando moscas", ha dicho el actor.