David Francisco: “Me apasiona el cine que nos inquieta con sus preguntas”

El cineasta y editor de Pregunta, David Francisco, estrena el mediometraje ‘Doble mente’ este sábado en la FNAC. Para él, “la intensidad exige brevedad y la profundidad requiere extensión”.

Pregunta- ¿Quién es David Francisco? Editor de Pregunta, distribuidor de sellos como Olifante o Doce Robles, agitador cultural, creador audiovisual...

Respuesta- No sé, es muy complicado definirse a uno mismo, supongo que todos hacemos muchas cosas y al final es todo eso lo que nos va definiendo. En mi caso, además de los trabajos audiovisuales, me dedico también a la edición y distribución de libros, con lo que ello conlleva (presentaciones, actividades literarias, ferias...), y es algo que me apasiona, pero donde me reconozco es en la imagen, especialmente en el vídeo.