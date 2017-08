El islam, según se mire

Leo dos libros sobre el islam, bien construidos. Uno, favorable; otro, hostil. El primero es de Dolors Bramon, profesora arabista de Barcelona –lo fue de Zaragoza– (‘L’islam avui. Alguns aspectes controvertits’, Fragmenta, Barcelona, 2016); el otro, norteamericano, (‘The Atheist Muslim. A Journey from Religion to Reason’, NY, St. Martin’s Press, 2016), obra de Alí Rizvi, estudioso exmusulmán.

Bramon (pronúnciese Bramón) contextualiza el Corán en su época, busca interpretaciones plausibles y, en lo posible, admisibles para las sensibilidades occidentales, cosa que, según confiesa, no siempre logra, como ocurre con el difundido pasaje 4 34, sobre la potestad marital de pegar a la mujer rebelde. Su punto de vista, además de feminista, es empático: intenta comprender a Mahoma desde una visión monoteísta que aceptase la revelación divina, si bien este ejercicio intelectual no desvela sus convicciones personales, que, de intento, evita transparentar.

Rizvi, en cambio, es un apóstata. Según dónde, sería reo de muerte. Acumula aleyas, versículos en que aprecia claros mandatos coránicos incompaginables con las leyes usuales en Occidente. Si Bramon expone que hay muchos usos no islámicos, atavismos locales precoránicos resguardados por la autoridad (empero, a menudo musulmana), Rizvi explica que el Corán sí impone de forma directa castigos inaceptables para nuestra razón moral, que no deben admitirse así se enuncien como órdenes divinas. Entre ellos: la decapitación de los infieles (8 12-13: "Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. ¡Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos!"); la mutilación por robo (5 38: "Al ladrón y a la ladrona, cortadles las manos como retribución de lo que han cometido, como castigo ejemplar de Dios"), la violencia conyugal (4 34: "Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres por la preferencia que Dios ha dado a unos [seres] más que a otros (...). ¡Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles!"); manda evitar a judíos y cristianos (5 51: "¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a judíos y a cristianos! (...) Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos"; etc.