El Festival de Tarazona premia el valor de la sonrisa "en estos días difíciles"

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo puso ayer el broche a su decimocuarta edición, con una gala de clausura vibrante y llena de emociones, en la que se entregaron los premios Talento de Comedia a los actores Miguel Ángel Muñoz y Roberto Álamo, y Talento Joven a las actrices Aura Garrido y Macarena García. Una gala en la que el humor hizo un pequeño paréntesis para recordar a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña. "Barcelona, Tarazona t’estima molt", fueron las primeras palabras que pronunció el presentador Luis Larrodera, que dieron lugar a un espontáneo y emotivo aplauso de las cientos de personas que abarrotaron el Teatro Bellas Artes.

La primera en recoger su premio fue Aura Garrido, a la que sorprendió una amiga, la también actriz Miriam Marco, con la que coincidió en ‘Stockholm’, película que le valió la nominación a mejor interpretación femenina protagonista en los Goya de 2014. "Estoy muy contenta, la comedia me encanta y tengo ganas de explorar mucho más el género. Muchas veces es injustamente valorada y no se coloca en el mismo lugar que el drama y no debería ser así", dijo. Garrido, además, se emocionó al recibir en directo la llamada de dos de sus mejores amigas y de su abuela Leonor, de 95 años.

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz se mostró "muy feliz" al recibir el galardón que reconoce su talento en la comedia, donde se inició con ‘Tensión sexual no resuelta’, de Miguel Ángel Lamata. "Me ha hecho muchísima ilusión recibir el premio. Es un género en el que he disfrutado mucho. Todos los días intento ser feliz, estar contento y sonreír, y estos días que han sido difíciles en nuestro país, el poder venir aquí y sonreír un poco también viene bien. Dedico el premio a todas las personas que lo están pasando mal", afirmó.