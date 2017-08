Tarazona acoge el estreno nacional de la comedia de Nacho G. Velilla, 'No manches Frida'

El Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo acogió este miércoles el estreno nacional de 'No manches Frida', la cuarta película que dirige el zaragozano Nacho G. Velilla tras 'Fuera de carta', 'Que se mueran los feos', 'Perdiendo el norte' y 'Villaviciosa de al lado', su último trabajo. Se trata de una coproducción México-EE.UU. que arrasó en las taquillas de estos dos países, a cuyas carteleras llegaba hace justo un año, ha informado la organización del Festival en una nota de prensa.

El encargado de presentar el largometraje de Lionsgate (el mayor estudio independiente de Estados Unidos) fue el también aragonés Juanjo Javierre. Además de componer los temas de la película, asumió el rol de supervisor musical "para controlar todo lo que suena", que no es poco porque incluye nada menos que 17 canciones.

'No manches Frida' (expresión que en México emplean para decir "no fastidies") es un remake de la comedia alemana 'Fack ju Göthe'. Esta versión está dirigida a una generación joven de latinoamericanos con ganas de consumir cine en su propio idioma. De hecho, la han visto más de 20 millones de espectadores a uno y otro lado de la frontera, y de las más taquilleras de la historia en México y entre las más vistas en EE.UU. en lengua no inglesa, junto a títulos como 'La vida es bella' o 'Volver'. Según Javierre, "es la típica comedia de estudiantes, a lo High School", y está protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda.