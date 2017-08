El Arenal se despide con los sonidos más eclécticos capitaneados por Kase.O

Tras unos días de ver a "youtubers", "blogueros" y cantantes encumbrados gracias a las redes sociales, el rapero aragonés Javier Ibarra (Kase.O), ha encandilado a los sounders con ayuda de Momo y R de Rumba, y cuando ya los tenía bajo control ha pedido a los chicos que no permitan las conductas misóginas de sus amigos y actúen.

Para Kase.O, las mujeres "pueden vestirse como quieran y bailar como quieran" y no hay que quedarse indiferente ante quien no lo entienda.

Sin necesidad de emplear "Mazas y catapultas", el rapero se ha hecho con los miles de jóvenes, les ha hablado, les ha puesto a cantar, ha bromeado, ha derrochado naturalidad y jugado con el género a su antojo, como un maestro curtido que domina de sobra la materia.

Parecía difícil que un rapero llenara el escenario principal del Arenal Sound, pero Kase.O lo ha hecho sin ningún problema y desgranando su último trabajo "El Círculo".

Y ha hecho apología del esfuerzo, del sacrificio, del respeto a los padres y a los abuelos, del amor y de aquellos que ayudan a los refugiados y a "toda la gente que está jodida".

Y les ha pedido precisamente a los sounders que dejen "la pantalla" y no se pierdan lo que les rodean.

El recinto del Arenal además se ha visto abarrotado a primera hora porque nadie quería perderse a C.Tangana, a quien le ha llovido alguna prenda íntima femenina del público.

El artista no tiene pelos en la lengua y rechaza ser machista, pese a que la letra de su canción "Mala Mujer" haya estado envuelta en cierta polémica y considerada como tal en algunos medios.

Sea como sea, C.Tangana, quien niega hacer "trap", ha demostrado que la popularidad en Internet -con millones de reproducciones de sus temas- es garantía de éxito en el Arenal, y se le ha quedado pequeñísimo el escenario secundario con una más que solvente actuación.

También el rapero Rayden ha pisado esta noche el escenario principal aportando matices, giros y guitarras al género, con una actuación bailable llena de crítica e ironía y con unas letras reivindicativas y comprometidas con las problemáticas de la crisis de refugiados o la corrupción.

Y ha contado con la ayuda de Bely Basarte, que actuó en la segunda de las fiestas de bienvenida del festival, para interpretar a dúo "Vía de Escape".

Un directo potente que ya había sido augurado por el propio artista en Twitter y que ha servido de aperitivo al compañero veterano Kase.O.

La noche más ecléctica ha contado además con los valencianos Aspencat, reivindicativos, festivos y con un apoyo incondicional de público encantado de cantar en valenciano.

La jornada de cierre continuará con Txarango y con los noruegos asiduos al Arenal, Kakkmaddafakka, que además son uno de los grupos más queridos por los sounders y en el escenario principal queda todavía por ver a los británicos Clean Bandit y los DJs Matoma y Yellow Claw.

En la playa la programación continúa para ofrecer un buen rato de fiesta con Navvier, Fira Fem, We Are Not DJs y Les Castizos.

El domingo ha sido además día de balance, en el que se han repetido las cifras de 300.000 asistentes durante los 6 días que dura el festival, como en la edición de 2016, con una repercusión económica de más de 41 millones de euros y 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos generados.

El Arenal Sound 2018, será "el mejor", según ha asegurado su director David Sánchez.