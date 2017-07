Disney exhibe su poder en la D23 con Marvel, 'Star Wars' y 'Mary Poppins'

Con la excusa de la D23, que se celebra hasta el domingo en la ciudad californiana de Anaheim, Disney presentó novedades de las compañías que se agrupan bajo su lucrativo paraguas: Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, Walt Disney Animation Studios y The Walt Disney Company, entre otras.

En los últimos años, todo lo que toca este gigante del entretenimiento se convierte en oro y, en ese sentido, el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, llamó la atención sobre que las cinco películas más taquilleras del año pasado a escala global tuvieron el sello de Disney ('Capitán América: guerra civil', 'Rogue One', 'Buscando a Dory', 'Zootrópolis' y 'El libro de la selva').

De hecho, en 2017 tampoco han aflojado el acelerador y 'La bella y la bestia' ocupa el liderato con más 1.260 millones de dólares.

Pero lo que querían los fans de la D23, muchos de los cuales hicieron cola desde el viernes para entrar en la presentación, era ver detalles de los largometrajes que se asoman en el horizonte de Disney.

Así, 'Los vengadores: la guerra del infinito', el filme que aspira a dar sentido a todo el ambicioso conjunto entrelazado de cintas sobre el universo de Marvel, desveló su primer clip con la presencia sobre el escenario de estrellas como Robert Downey Jr. (Iron Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chris Hemsworth (Thor), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) o Karen Gillan (Nebula).

En el adelanto de este filme, dirigido por los hermanos Russo y que llegará a los cines en mayo de 2018, se pudo ver a los personajes de la saga 'Los vengadores' junto a los de 'Guardianes de la Galaxia' enfrentándose al temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

Spider-Man con el pelo erizado ante una amenaza, Thor cayendo en la nave de 'Guardianes de la galaxia', imágenes de ciudades completamente destruidas y Iron Man tratando de frenar a Thanos fueron algunos de los pasajes de los que pudieron disfrutar los fans, completamente enloquecidos ante la primicia.

'Mary Poppins'

También despertó grandes aplausos el primer vídeo de 'El retorno de Mary Poppins', la secuela de 'Mary Poppins' (1964) que en esta ocasión protagonizarán la británica Emily Blunt y el artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

El adelanto, de unos dos minutos de duración, enseñó al personaje de Miranda sujetando una cometa poco antes de que Blunt descendiera como Mary Poppins con su emblemático paraguas, así como un variado conjunto de números musicales y aventuras infantiles con el espíritu de la cinta original.

Rob Marshall, el realizador de esta película que se estrenará en la Navidad de 2018, afirmó que han sido 'muy protectores' con el legado del filme original y señaló que rodando 'El retorno de Mary Poppins' tenían 'un pie en el pasado y un pie en la nueva historia'.

El público de la D23 se puso en pie además para recibir al reparto de la inminente 'Star Wars: los últimos Jedi', la nueva entrega de la saga galáctica ideada por George Lucas que verá la luz el 15 de diciembre.

Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Laura Dern, Gwendoline Christie y el puertorriqueño Benicio del Toro como integrantes del reparto del filme fueron los encargados de presentar un clip con imágenes detrás de las cámaras de esta producción.

Hamill, el artista que da vida al carismático Luke Skywalker, destacó que el guión de Rian Johnson, también director de 'Star Wars: los últimos Jedi', tiene muchos 'elementos inesperados', algo que en su opinión tiene mérito porque cada vez es 'más difícil' sorprender en una saga tan extensa como la de 'Star Wars'.

Por otro lado, Disney también aprovechó el acto de hoy para ahondar en su exitosa estrategia de adaptar sus éxitos animados a los nuevos tiempos y con acción real apoyada en efectos digitales.

De esta manera, presentó el primer vídeo de 'El rey león', el 'remake' dirigido por Jon Favreau ('El libro de la selva', 2016) que hoy deslumbró al público por su readaptación, paso por paso, del inolvidable comienzo de la cinta animada de 1994 bajo la canción 'Circle of Life' y con los animales de la sabana postrándose ante el nacimiento del león Simba.

Disney también confirmó que está trabajando en nuevas versiones de 'Mulan', 'Aladino' (con Guy Ritchie como realizador y Will Smith como el genio) y 'Dumbo' (con Tim Burton como cineasta).

'A Wrinkle in Time', con Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, y 'The Nutcracker and the Four Realms', con Morgan Freeman y el mexicano Eugenio Derbez, completaron la lista de anuncios de Disney.

Fuera de la presentación y continuando la tónica de la jornada inaugural del viernes, las escenas por los pasillos reflejaban el paraíso de cualquier seguidor de Disney, con numerosos asistentes disfrazados y con puestos comerciales en los que se vende cualquier objeto imaginable relacionado con las películas de la compañía.