Canciones imprescindibles para celebrar el Día Mundial del Rock

Si eres un auténtico melómano, es probable que la fecha de hoy este marcada en tu calendario, pues se celebra el Día Mundial del Rock. Una fecha para rememorar grandes éxitos y escuchar ese disco o esa 'playlist' tan especial que te invita a cantar a pleno pulmón.

Y es que, según la ciencia, escuchar rock es bueno para la salud. Así lo demuestra un estudio elaborado por la Universidad de Warwick, en Reino Unido, que señala que los jóvenes de entre 11 y 18 años que escuchan música alternativa, heavy metal y rock tienen una mejor capacidad de abstracción, se libran de tensiones y consiguen relajarse más rapidamente. Según los investigadores, este género musical permite alcanzar una catarsis, que ayuda a superar las emociones negativas.

No obstante, este no es el motivo por el que hoy se celebra su día mundial. El porqué de esta fecha se remonta al 13 de julio de 1985, fecha en la que se celebró, de manera simultánea en Londres y Philadelpia, el festival benéfico Live Aid, cuyo objetivo era recaudar fondos para Etiopía y Somalia, que sufrían una terrible hambruna. The Who, Led Zeppelin, Queen, U2, Sting, Mick Jagger y una larga lista de grandes artistas se congregaron en este evento, razón más que suficiente para recordar este día como Día Mundial del Rock.