Harrison Ford; 75 años de un mito incansable

Genio y figura. Harrison Ford cumple 75 años este jueves a menos de tres meses de estrenar la secuela de 'Blade Runner' y listo para rodar la quinta entrega de Indiana Jones, todo ello tras reactivar con enorme éxito el papel de Han Solo en 'Star Wars'.

"Yo quiero que ocurra todo. Quiero aprovechar cada oportunidad que se me presenta. He tenido una gran carrera y si hay algo que ha impedido que me duerma en los laureles es el trabajo. No quiero parar", dijo el actor a Efe en una entrevista en 2013.

Por entonces no se había confirmado si estaría en 'El despertar de la fuerza', el séptimo capítulo de 'Star Wars', o si volvería a interpretar al mítico arqueólogo de sombrero y látigo a las órdenes de Steven Spielberg.