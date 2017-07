Gangnam Style pierde la corona de rey de YouTube

El 15 de julio de 2012, una canción saltó a la fama. Fue el Gangnam Style, cantado por el surcoreano PSY. Fue un tema que aterrizó desde el primer momento con fuerza, enganchando a todo el mundo. Solo así se explica que se convirtiera en el vídeo más visto de la historia de YouTube, con la friolera de 2.894.426.475 visualizaciones.

No parecía que nadie fuera a quitarle del trono, pero otra canción ha puesto fin a su reinado. La afortunada ha sido 'See You Again', la banda sonora de la película 'Fast and Furius 7', interpretada por Wiz Khalifa y Charlie Puth. Esta canción es un homenaje al actor fallecido durante el rodaje de la película Paul Walker. Este vídeo ha alcanzado las 2.896.489.089 visualizaciones, una cifra que marca un nuevo record. ¿Cuál será el próximo vídeo en superarlo?