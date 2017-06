J. K. Rowling celebra los "maravillosos" 20 años de Harry Potter

La escritora británica J. K. Rowling tildó el lunes de "maravilloso" el impacto del alumbramiento hace 20 años de un fenómeno literario mundial, el niño mago Harry Potter, cuyo cumpleaños se celebró especialmente en Edimburgo.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20