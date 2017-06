Llega Wonder Woman, la princesa que no necesita que la rescaten

Es guapa, fuerte, valiente, lista, habla 10 idiomas ... Wonder Woman lo tiene todo. Y tras semanas de espera, llega este viernes a los cines españoles , directa desde el paraíso de Themyscira, donde viven las amazonas. Esta princesa guerrera viene dispuesta a luchar contra el mal y a demostrar que las chicas no solo tienen tirón cuando son las novias del protagonista.

Y de momento le va muy bien: desde su presentación mundial, a comienzos de este mes, ha logrado más de 500 millones de dólares de recaudación y todavía está pendiente de estreno en muchos países, como la propia España, donde se espera que sea también uno de los filmes de este verano.

El público y la crítica se han rendido ante ella, una película clásica de superhéroes que combina acción y entretenimiento. Y aunque tanto la directora del filme, Patty Jenkins, como sus intérpretes -entre ellas, la española Elena Anaya- niegan que se trate de una obra feminista, el carácter y la fortaleza de Wonder Woman la han convertido en un verdadero icono de la lucha por los derechos de las mujeres.

Hasta el marido de la protagonista, la actriz israelí Gal Gadot, ha presumido de su esposa en las redes sociales ("Tu Mujer" "Mi mujer", se lee debajo de los dibujitos de su camiseta):

Cuando estás casado con Wonder Woman. pic.twitter.com/I8lL8IIjae — UppStudio (@UppStudio) 17 de junio de 2017

El espíritu de Wonder Woman se extiende. Y parece que quienes ven la peli salen tocados por su magia. El pasado lunes, la presentadora Sandra Barneda acudió a la entrega de premios de la revista 'Yo, Donna' adornada con los brazaletes de la superheroína. Y muchos tuiteros han imitado las poses de la heroína.

El autocorrector de WhatsApp a veces mejora las conversaciones: me ha cambiado 'Mr. Wonderful' por 'WonderWoman'. #soyfan #asímejor — Nerea Marco (@nerea_marco) 19 de junio de 2017

Y hay más. En un momento de la película, Wonder Woman esconde su espada en la espalda de un vestido de noche. No diremos que el conjunto va a ser tendencia este verano, porque muy cómodo no es, pero ya hay quien lo ha probado y asegura que se puede andar y hasta bailar con él.

("Anna-Karin preguntó si la escena de la espada en el vestido era plausible. Le prometí probarlo, así que cogí mi espada regenyei y la empujé hacia abajo en mi vestido de chiflón. La cosa fue... sorprendentemente bien. La espada se sujeta decentemente y puedo caminar y bailar sin demasiado escándalo. Creo que sería más fácil si fuera 10 cm más corta (como pienso que eran las espadas de la Guerra Mundial), así que funciona. El veredicto es que la escena es sorprendentemente plausible".)

All I have is this wooden katana, but it's ok because #wwgotyourback. Have you seen the challenge already? Eva Wei nailed it to disprove skepticism about this scene in the #wonderwoman movie. I think it depends on the sword... And your skills. #fancy #sword #braid Una publicación compartida de Tabula Rasa Cosplay (@tabularasacos) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 7:39 PDT

("Todo lo que tengo es esta katana de madera, pero está bien. ¿Habéis visto ya el cambio? Eva Wei quiso refutar las dudas sobre esta escena en 'Wonder Woman'. Yo creo que depende de la espada... y de tu maña".)

Ya se sabe que las redes son suspicaces. Y hay quien recela de esta la princesa de Themyscira. O al menos, no creen que su aparición sean una revolución en el panorama de las superheroínas. Así respondieron muchos tuiteros cuando el New York Times dijo que Wonder Woman "es el primer personaje femenino lo suficientemente fuerte como para inspirar a una mujer".

"Wonder Woman es el primer personaje femenino lo suficientemente fuerte como para inspirar a una mujer".

Cuéntame más, The New York Times. pic.twitter.com/YFQNQdMhGi — H (@nowthisisH) 19 de junio de 2017

"Antes de #WonderWoman no había un personaje femenino protagónico con carácter que empoderase a las mujeres".



... pic.twitter.com/3LDlj8XBHV —  Charly (@Carlos_MVC) 21 de junio de 2017

Hay que admitir que el repaso deja unas cuantos personajes para la historia. Pero algo tendrá Wonder Woman cuando tantos han caído a sus pies. Desde Hello Kitty a Sheldon Cooper, pasando por la Niña sin Miedo que planta cara al bisonte en Wall Street...

Warner Bros hace equipo con Sanrio para utilizar a #HelloKitty en la promoción de #WonderWoman en Japón. Allá se estrena el 25 de agosto. pic.twitter.com/CrtnQKXgex — Monsters & Geeks (@monstersngeeks) 17 de junio de 2017

Parte del mérito es de Gal Gadot, que no tendrá los poderes de su personaje, pero en este mundo de bellezas con Photoshop y tratamientos mágicos de belleza, ha posado así de natural y ojerosa en su cuenta de Instagram para mostrar la cara que se le queda a una cuando tienes un bebé de tres meses que ha pasado la noche con cólicos.

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . taken by my other sleepy half @jaronvarsano ❤ Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 10:08 PDT

Y créanme, cualquiera que ha pasado una noche así sabe que hay que tener mucha confianza en una misma para retratrarse y subir la foto a Instagram. Gadot no tiene brazaletes ni lazo de la verdad, pero es tan superheroína como todas las madres de un recién nacido...