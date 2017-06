Víctor Ullate presenta 'Carmen', una adaptación con una protagonista "más transgresora y liberal"

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate ha presentado este miércoles en el Teatro Real de Madrid su nuevo espectáculo 'Carmen', una adaptación de la ópera con música de Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henry Meilh, estrenada en 1875. La propuesta de Ullate se estrenará el próximo 30 de junio en El Escorial (Madrid), y tras viajar por varias ciudades de España, regresará a la capital, a los Teatros del Canal, el 31 de agosto.

En rueda de prensa, Ullate ha señalado que este año 'Carmen' regresa con una protagonista más "transgresora y liberal" pero manteniendo la misma esencia de la ópera original. "No he querido hacer un ballet, he querido hacer un espectáculo", ha asegurado, tras expresar que para él ha supuesto "un gran reto" hacer una adaptación de una historia que está tan "trillada".

La ópera original, ambientada en la Sevilla del siglo XIX, narra la historia de una mujer, Carmen, que seduce a un soldado: el cabo don José. La relación amorosa entre ambos provoca que José renuncie a su anterior amor y abandone la milicia, convirtiéndose en un bandolero. Sin embargo, cuando se entera de que Carmen ha comenzado una relación con un torero, llamado Escamillo, José, celoso, decide asesinarla.