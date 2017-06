Rajoy considera "literatura" las comparaciones entre Macron y Rivera

Rajoy y Macron se han reunido este viernes en el Palacio del Elíseo, y en la conferencia de prensa conjunta que han ofrecido posteriormente se les ha planteado si creen que tienen sentido las comparaciones que está habiendo en España entre lo que representan Rivera y el presidente francés.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado ante esa pregunta que Macron es hoy el presidente francés porque así lo han dicho los franceses y que él es el presidente del Gobierno de España porque lo decidieron los españoles. "Lo demás, con absoluta franqueza, es literatura", ha recalcado ante esa posible equiparación.

Por su parte, Macron ha asegurado coincidir con las apreciaciones de Rajoy y se ha limitado a señalar que puede haber convergencias entre distintos movimientos europeos y, "sobre todo, hay responsabilidades al frente de los países".

Al plantearle si ha dado algún consejo a Rajoy para su relación con Rivera, lo ha negado y ha dicho que no lo necesita el presidente del Gobierno español. "Él sabe mejor que yo la situación española y hay tantas diferencias institucionales que no me atrevo a dar ningún consejo", ha añadido.