El padre Ángel confiesa que ha sido un cura "rebelde" por no conformarse con las situaciones de pobreza

El fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, ha confesado que durante su vida ha sido y es "rebelde" porque no se ha conformado con las situaciones de pobreza, de sin hogar, de injusticia social y ha indicado que si no hubiera sido así, no habría sacado adelante muchas de las iniciativas que ha puesto en marcha.

"Confieso que algo rebelde fui, no he sido dócil en muchas cosas de las que me pedían porque si hubiera dicho 'sí bwana' (sí señor) a todo, no hubiera hecho las cosas que se han hecho", ha explicado en declaraciones, con motivo de la presentación del libro 'Padre Ángel. La humildad y la rebeldía' (Planeta), de Lucía López Alonso, que cuenta la historia de este sacerdote y de su ONG Mensajeros de la Paz.

Con "rebeldía", el padre Ángel se refiere a "no conformarse con las situaciones existentes de pobreza, de personas enfermas, sin hogar, que necesitan más justicia social, a las que les cortan la luz". Esa rebeldía, según reconoce, le sale "del alma" pero en su caso no significa "lucha" contra nadie sino más bien "tenacidad".