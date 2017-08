Celine Dion cantará el tema de 'Titanic' por el aniversario de la película en los Billboard

Coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de la película ' Titanic ', la artista canadiense Celine Dion interpretará en directo el famoso tema de su banda sonora ' My Heart Will Go On ' en la ceremonia de entrega de los premios Billboard.

Según informó la organización de estos galardones en un comunicado, Dion abordará la canción en la gala que tendrá lugar el 21 de mayo en el estadio T-Mobile de Las Vegas.

"Esta canción significa mucho para mí y ha jugado un papel muy importante en mi carrera ", dijo Celine Dion.

"Estoy muy agradecida al difunto James Horner y a Will Jennings por escribirla y por crear la oportunidad para que yo fuera parte de 'Titanic', una película increíble cuyo legado continuará en futuras generaciones", añadió la cantante.

Por su parte, el productor ejecutivo de estos galardones, Mark Bracco, indicó que están "encantados" de que Celine Dion haya escogido los premios Billboard para rendir homenaje a 'My Heart Will Go On'.

"Veinte años después, esta canción todavía emociona a fans de la música y el cine por igual. Va a ser una presentación que todos recordaremos y prepárense para soltar alguna lágrima", aseguró.

'Titanic'

Dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, 'Titanic' (1997) ganó once Óscar, el récord de estatuillas para una sola película que comparte con 'Ben-Hur' (1959) y 'The Lord of the Rings: The Return of the King' (2003).

Además recaudó en todo el mundo 2.187 millones de dólares, lo que le convierte en la segunda cinta más taquillera de la historia solo por detrás de 'Avatar' (2009) con 2.788 millones, según el portal especializado Box Office Mojo.

Con 22 nominaciones por cabeza, una cifra que supone un nuevo récord en los premios Billboard, los músicos Drake y The Chainsmokers lideran las candidaturas a estos galardones que reconocen a los artistas más exitosos del año en EE. UU. según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.