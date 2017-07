Un zaragozano, nominado en los 'Óscar de Internet' por sus memes

¿Qué tiene que ver Beyoncé, los personajes de 'Aquí No Hay Quien Viva ', o un cubo de basura con la espiral de Fibonacci ? Pues, como es lógico, absolutamente nada. Sin embargo, la absurda búsqueda de puntos en común entre todas estas cosas es lo que ha hecho que un zaragozano se haya colado por sorpresa -principalmente para él- entre los nominados de unos de los premios con más nombre en el panorama de las redes sociales, los 'Shorty Awards'.

Guillermo Aznar es el joven zaragozano de 20 años que está detrás de Fibonacci Perfection (@FibonacciSpiral) una cuenta de Twitter que durante el año pasado y lo que va de 2017 ha sumado más de 30.000 seguidores a base de juntar la idónea espiral que representa la sucesión de Fibonacci con imágenes que no casan en nada con ella. O que sí casan, porque la cuenta y el meme que representa ha ido “tomando vida propia”, según explica.

Como la sucesión de Fibonacci se conoce a la serie de números que el matemático italiano Leonardo de Pisa ideó en el siglo XIII. La sucesión -0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... y así de forma infinita dando como resultado del siguiente la suma de los dos anteriores- se identificó en su momento con la relación áurea, se constató que estaba presente en la disposición de las ramas y los tallos de los árboles, y hoy en día se sigue usando en computación. Toda una obra maestra, en definitiva, que Guillermo se encargó de recuperar en los tiempos de internet.

“La idea comenzó cuando vi un meme del pelo de Trump al que habían puesto la espiral encima y cuadraba. Después lo vi aplicado en un par de imágenes más, y pensé que sería una buena idea lanzarlo todo en una cuenta, pero con la idea de quemar el meme, usarlo hasta que cansara”, explica a Heraldo.es este estudiante de Diseño Industrial.

Con solo 95 tuits y creada el pasado verano, la cuenta de @FibonacciSpiral se ha convertido en un auténtico conversor de seguidores. “Antes ya había probado a crear alguna cuenta paródica de este tipo, pero ninguna ha tenido el éxito de esta ni de lejos”, señala. El punto de inflexión, tras varios tuits, llegó con uno en el que puso la imagen de Paloma -el personaje de Loles León en Aquí No hay Quien Viva- cayéndose por el tendedero.

Paloma's fall (Aquí no hay quien viva) pic.twitter.com/2S9w0mpIt2 — Fibonacci Perfection (@FibonacciSpiral) 30 de junio de 2016

“Esa imagen hizo gracia, y a partir de ahí pensé que la cuenta podía tener su historia, así que seguí, pero sin más pretensiones, simplemente empecé a hacerlo por diversión o por aburrimiento, quién sabe”, relata. Después llegarían otros, como la imagen de Beyoncé representada como una especie de diosa de la fertilidad, el director de cine Bayona bebiendo una tila, o la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría haciendo de DJ en una fiesta del PP.

Bayona drinking his tila pic.twitter.com/9Y5lQdufmg — Fibonacci Perfection (@FibonacciSpiral) 4 de febrero de 2017

El próximo 23 de abril tendrá lugar en Nueva York la gala de los 'Shorty Awards', conocidos como los 'Óscars' de las redes sociales. Para hacerse una idea, en otras ediciones fue premiada Michelle Obama por sus campañas de concienciación y activismo en redes, y en las de este año hay algunos de los youtubers del momento junto con personajes y cantantes como Channing Tatum, Lady Gaga o Ariana Grande.

“Me llegó un mail al correo desde los premios diciendo que estaba nominado y yo no sabía que existían, la verdad. Pensé que era el típico correo de spam que si clickaba me iban a robar los datos o iban a venir a mi casa a ponerme una bolsa en la cabeza”, comenta Guillermo, también dado a la sorna fuera de Twitter. Su cuenta está nominada entre los mejores memes paródicos, y aunque ya se ha hecho a una idea, sigue diciendo que “no sabe cómo le encontraron” en medio de todo el maremágnum de ideas, memes y bromas que circulan por internet.

Una parte de la culpa quizá tenga que siempre ha tuiteado en inglés, incluso cuando la broma visual refería a un personaje típicamente español. “Lo empecé a hacer porque el contraste me hacía gracia. Como si 'The New York Times' abriera su primera página con un personaje de la televisión española. Después lo dejé al ver que también ganaba seguidores en Norteamérica”, dice.

Para entender su éxito hay que entender el humor en internet

Para ir a la gala, eso sí, Guillermo ha tenido que tirar una vez más de ingenio. Sus padres no podían acompañarle a Nueva York, y le pusieron como requisito que acudiera con alguien de confianza. Sin mucha gente a la que recurrir que pudiera acompañarle, se puso en contacto con el periodista y guionista Guillermo Fesser, al que suele escuchar en su espacio como colaborador en Onda Cero, que le acompañará. “Fue una locura, necesitaba a alguien, le mandé un correo porque sabía por la radio que vivía en Nueva York y me contestó muy amablemente, así que iremos los dos”, relata.

Sus padres no han vivido ajenos a lo que ha ido tramando su hijo en la red. “Mis padres son historiadores del arte los dos y les enseñé la cuenta cuando empezó a ganar seguidores. Ellos lo valoran desde un punto de vista que yo también le doy, como una performance o una especie de experimento social, aunque ellos tampoco lo ven exactamente de la misma forma que yo, claro”, explica.

Guillermo tiene una forma sencilla pero muy efectiva de explicar cómo lo que para muchos puede parecer una chorrada atraiga a tanta gente y opte ahora a un premio de reconocido prestigio. “Internet es un medio de información más. Mientras los libros, la televisión o la radio dan unas cosas y tienen unos tiempos, en internet el flujo de información es mucho más inmediato, por eso triunfan este tipo de imágenes. Las ves, te pueden hacer gracia o no, retuiteas si te gustan, y te vas. Es un consumo rápido que no exige tampoco pensarlo mucho. Por eso triunfan los memes”, comenta, en referencia a la acepción que da la memética a cualquier idea que se expande -fuera o dentro de internet- pero que en el argot virtual ahora se vincula más con imágenes de tono irónico y humorísticas acompañadas de un texto breve o de un golpe visual inmediato.

Por el momento, el joven zaragozano no se propone muchas más cosas para su creación, que de por sí ya ha dado bastante. “Llevaba un tiempo sin tuitear porque daba el meme por gastado hace unos meses, pero cuando me llegó la noticia de la nominación lo recuperé. Ahora creo que ir a los premios es ya de por sí el mejor final para la cuenta”, señala.