Méndez de Vigo sobre la baronesa Thyssen: "Nadie tiene tratamiento fiscal favorable"

Méndez de Vigo ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a preguntas de los periodistas que el Gobierno "se ha enterado por la prensa" del contenido de "un almuerzo" de Carmen Cervera, viuda del barón Thyssen, con periodistas en el que ésta habría asegurado que pretendía "una exención fiscal total" y que esa sería una de las condiciones para prorrogar la cesión de su colección a España.

"No tengo ninguna constancia oficial", ha asegurado Méndez de Vigo sobre los deseos de la baronesa, que también habría anunciado a los periodistas mencionados su intención de vender "Caballos de carreras en un paisaje" (1894), un cuadro de Degas de su colección que se exhibe en el Museo Thyssen.

Sobre una pretendida reclamación de la baronesa del cumplimiento de un "acuerdo" de 1999 por el que tanto ella como su esposo estaban exentos de tributar en España, Méndez de Vigo ha subrayado que "la baronesa sabe" que en España "nadie" tiene "tratamientos fiscales favorables", "y todos somos iguales ante la ley".

El ministro ha recordado que el pasado 31 de enero "hubo una conversación con la baronesa Thyssen y hablamos de darnos otro plazo -hasta el próximo 30 de abril-. A mí la baronesa nunca me ha planteado ninguna petición económica. La he leído en la prensa, no he recibido ninguna petición", ha reiterado.

Cultura, ha dicho, "está al habla con sus abogados" y la voluntad es "llegar a aun acuerdo" sobre una colección de 429 cuadros que están en el Thyssen en virtud de un préstamo de 1999 "sin contraprestación" y que desde 2000 se ha ido prorrogando.

"Esta es la colección privada de la baronesa, no la colección del barón que desde 1993 es propiedad -por 43.000 millones de pesetas de entonces- del Estado español", ha precisado.

El préstamo de cuadros de la baronesa "se ha ido prorrogando estos años y la voluntad es seguir en esa prórroga, pero entiendo que son suyos y es ella la que tiene que tomar una decisión", ha indicado. "Me gustaría que fuese un buen final. Ha dicho, según he leído, que los del patronato somos muy simpáticos. Ella también lo es", se ha reído.

Ha añadido que el cuadro de Degas que estaría a la venta "es precioso" y que le gustaría que siguiera en el Thyssen.

"El 30 de abril expira la última prórroga de cesión de los cuadros y no me siento en absoluto presionado por eso", ha añadido.

En esos mismos términos se había pronunciado esta mañana el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en declaraciones a EFE: "Yo no me siento presionado. La relación con la baronesa ha sido siempre fluida, siempre hemos hablado con claridad. Tenemos una relación yo diría que amistosa y todo es hablarlo", ha asegurado.

La baronesa, según explicó el pasado 16 de febrero, pretende total disponibilidad sobre sus obras, que estas puedan viajar en préstamo cuando ella lo considere, y un acuerdo "que no haya que estar renovando cada año", "entre otras consideraciones".

La viuda del barón Thyssen insistió en la necesidad de llegar "a un buen acuerdo" con el Estado para actualizar una cesión que está en plena negociación.

"La colección y yo nos sentimos un poquito abandonados", dijo y recordó que cuando vendió en Londres "La esclusa" (The lock) de John Constable, en 2012 y por 28 millones de euros, ofreció la obra "a diferentes patronatos" de museos españoles por si querían adquirirlo "aunque fuera a plazos".

La colección de la baronesa, según los datos que se habían manejado hasta ahora oficialmente, se compone de 429 obras, de las que 250 están expuestas, y están valoradas en unos 750 millones de euros, aunque ella estima que son 1000 millones de euros.