'Lion', el estreno más destacado tras sus seis nominaciones a los Óscar

El primer largometraje de Garth Davis, 'Lion', con 6 candidaturas a los Óscar, llega a la cartelera mañana para competir, entre otras, con 'Múltiple', un thriller psicológico de M. Night Shyamalan, y el nuevo trabajo como director de Sean Penn, 'Diré tu nombre', con Javier Bardem.



Es candidata a seis Óscar: mejor película, guión adaptado, banda sonora, fotografía, y mejor actor de reparto (Dev Patel) y actriz de reparto (Nicole Kidman). La cinta de Garth Davis retrata la vida de Saroo (Patel),y es adoptado por Sue (Kidman) y John Brierley (David Wenham), una pareja australiana.El director M. Night Shyamalan ('El sexto sentido') vuelve a conectar lo real con lo sobrenatural en 'Múltiple', su nuevo thriller psicológico, que llega a España con el aval de liderar la cartelera estadounidense con James McAvoy y Anya Taylor-Joy. Kevin (McAvoy). En él conviven 23 identidades, y para hacer frente a esa patología,El nuevo trabajo como director de Sean Penncon un flojo argumento centrado en un drama humanitario y unas actuaciones también flojas que solo salva Charlize Theron. Wren (Theron),(Bardem), unque ha dedicado su vida a auxiliar en los países más peligrosos de África.

'El fin de ETA', un documental de Justin Webster

Justin Webster, ex reportero de The Independent y autor de documentales como 'Gabo', llega a la cartelera con 'El fin de ETA' para narrar. La historia arranca en el año 2000 con las conversaciones entre Jesús María Eguiguren, entonces presidente del Partido Socialista de Euskadi, y el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, en el caserío Txillarre (Elgoibar, Euskadi), que se prolongaron hasta 2004.Ya lo hizo con la galardonada 'Argo', y ahora Ben Affleck vuelve a compaginar dirección y actuación en 'Vivir de noche', una cinta de suspense ambientada en elbasada en la novela 'Live By Night' de Dennis Lehane. Joe Couglhin (Affleck)y se une al crimen organizado para traficar con alcohol.

Los claroscuros de la guerra con 'Billy Lynn'

Billy Lynn (Joe Alwyn) es en la película del mismo nombre que dirige Ang Lee un soldado de 19 años que ha participado en el Escuadrón Bravo durante la guerra de Irak, donde él y sus compañeros han sobrevivido a. A su regreso a Estados Unidos, los soldados son considerados héroes, con una gira promocional de su coraje que contrasta con los trágicos recuerdos de Lynn.Nicolas Cage, Willem Dafoe y Christopher Matthew Cook dan vida en 'Como perros salvajes' a. Los tres pretenden retirarse de la vida criminal cuando un mafioso les contrata para hacer una faena, pero a pesar de los problemas que puede acarrear esta misión,llega la 'mayor coproducción' europea de animación de los últimos años con '', una cinta animada franco-canadiense ambientada en la Bretaña de 1879. Felicia, una niña que ha perdido a sus padres, vive en un orfanato de su Bretaña natal, aunque sueña con convertirse en una bailarina profesional.



Jacob Tremblay vuelve con 'Somnia. Dentro de tus sueños'

El jovencísimo actor, que saltó a la fama por su papel en, una cinta de terror del director Mike Flanagan en la que interpreta a un niño huérfano.Cody (Tremblay), Jessie (Kate Bosworth) y Mark (Thomas Jane). Cody tiene pánico a quedarse dormido, y pronto se dan cuenta de que lo que le ocurre no es normal.



'El último Rey', la aventura medieval ambientada en Noruega

A principios del siglo XIII en Noruega, dos guerreros -Skjervald y Torstein- tienen que embarcarse en: salvar al joven heredero del reino.'El último rey', del director Nils Gaup, se situó, y cuenta con un reparto encabezado por Jacok Oftebro ('El reino de Dunark') y Kristofer Hivju (de la popular serie 'Juego de tronos').