'Star Wars' llega a Disneyland Paris

"Los visitantes de los Walt Disney Studios podrán transportarse al corazón de este universo galáctico sin necesidad de viajar a una galaxia muy, muy lejana", afirma el parque temático en una nota de prensa.Esta temporada contempla, con la 'First Order March', seguido del show 'Star Wars: A galaxy far, far away', donde los personajes más icónicos como Darth Vader o Kylo Ren estarán presentes. Los invitados también tendrán la oportunidad de ver a los 'stormtroopers' patrullando por los Walt Disney Studios buscando a un fugitivo rebelde.

Espectáculo creado especialmente para Disneyland Paris

Por la noche, los Walt Disney Studios han organizado un nuevo espectáculo especialmente creado para Disneyland Paris. Los visitantes podrán ver cómo el universo Star Wars cobra vida a través de proyecciones, efectos especiales.Este 'show' contará también con la presencia de héroes de la saga comoasí como los integrantes más emblemáticos del lado oscuro comoentre otros. Además, incluirá escenas de la nueva película 'Rogue One: A Star Wars Story'.Por último, "para seguir equilibrando la fuera", la Jedi Training Academy continuará entrenando jóvenes 'padawans', entre 7 y 12 años, en el arte de la espada láser.