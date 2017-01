Interpol, Band of Horses y The Kooks, primeras estrellas del Dcode 2017

Else mantiene como sede de lade esta cita madrileña, que nunca antes había anticipado tanto parte de su cartel y que, según se ha desvelado, incorporará además a(conocidos por su éxito reggae "Stolen dance") y alLas entradas ya están a la venta en la web oficial del festival y en las páginas oficiales de venta habitual, a un precio especial de(más gastos de distribución) para las 2.000 primeras.

Remontar las cifras del año pasado

De entre toda la oferta, el mayor atractivo del próximo Dcode será la participación de la banda de rock alternativoy que prepara en estos momentos su sexto disco de estudio, tras "El pintor" (2014).Mucho menos tiempo ha pasado desde la última actuación de, para interpretar su último disco, "Why Are You OK", y éxitos como "Laredo" y "The funeral".El concierto de, por su parte, se anticipa desde la organización de Dcode como una, entre los que se incluyen "Naive" y "Junk of the heart".Con estos mimbres, el festival intentará remontar el dato de su última edición, que contó con Bunbury , Love of Lesbian, Zara Larsson, Eagles of Death Metal y Mark Ronson yde asistencia de su aún breve historia.