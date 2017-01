La actriz Ana Belén, Goya de Honor 2017, ha reconocido este martes 17 de enero que no se encuentra "en la misma situación" que la actriz Meryl Streep, quien en los recientes Globos de Oro criticó al presidente estadounidense electo, Donald Trump, si bien sí ha alertado que "no hay que rasgarse las vestiduras" por un discurso combativo.



Preguntada sobre el contenido de su discurso cuando salga a recibir el galardón en la gala del cine español que tendrá lugar el próximo mes de febrero, Ana Belén no ha querido adelantar nada del texto, aunque sí se ha diferenciado de su compañera norteamericana., tan denostada ahora por Trump, y por lo tanto era el sitio adecuado. Además, hasta ahora los actores de allí se habían mostrado tibios y el discurso de Streep me ha parecido muy valiente, elegante y rotundo", ha señalado.En cualquier caso, ha reiterado que los Goyas de los últimos años se han producido "situaciones parecidas" y "no hay que rasgarse las vestiduras porque la gente diga lo que piense". Así, para la cantante uno "" de la situación que le rodea."No hablo solo de los problemas del sector cinematográfico, sino de los problemas a los que te enfrentas como ciudadano del país y del continente. Hay cosas que nos tienen, si no preocupados, sí enfadados y en alerta sobre las cosas que nos pueden ocurrir", ha indicado.De todas maneras,--"hay que ser muy consciente de los tiempos", ha recordado--, pero "quién sabe a dónde te puede llevar la emoción". La artista tendrá palabras especiales para la gente que le ha ayudado en la profesión, entre los que ha destacado a Miguel Narros.Ana Belén llevaba doce años sin participar en una película hasta su papel este año en 'La Reina de España'. Precisamente, la actriz ha hablado del boicot al que llamaron en las redes sociales contra la cinta, comparando esta situación con su defensa de la libertad de expresión.. Más aún cuando las declaraciones se hacen en clave irónica, como en el caso de Trueba, y se sacan de contexto", ha lamentado Ana Belén, quien ha comparado esta situación con un episodio que le ocurrió a principios de 1970.La actriz de 'Zampo y yo' ha recordado cómo en el año 1973 tanto ella como su pareja Víctor Manuel fueron acusados de pisar la bandera española en México, algo que resultó un bulo. "Esta polémica me ha retrotraído a ese momento de intolerancia, como si no hubiesen pasado 43 años, que se dice pronto. Es un momento que a todos nos suena muy mal pero somos incapaces de preguntarnos qué pasa ahora", ha añadido.