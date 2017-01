Los Forqué, la antesala de los Goya, aspiran a ser divertidos y para todos

La antesala de los Goya, los premios Forqué, celebrarán este viernes en Sevilla su XXII edición con una gala "para todos los públicos" y "más alegre que reivindicativa" en la que Carlos Latre imitará a "muchos" iconos del cine español, de Pepe Isbert a Paco Rabal, para celebrar que 2016 fue "un gran año".



La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) ha decidido sacar la XXII edición de los premios Forqué de Madrid, llevarlos a Sevilla y encomendarle a Latre la presentación de una gala que aspira a sersegún explica el imitador.Para empezar, la gala, que emitirá La1 de TVE desde el teatro de la Maestranza desde las 22.00, durará poco más de una hora y: mejor película, mejor actriz, mejor actor, mejor película iberoamericana, mejor documental, mejor cortometraje y al Cine y Educación en Valores.Eso, dice Latre, "de la ceremonia, a la que está invitada el "quién es quién" del cine español, de Paz Vega a José Coronado, de Eduardo Noriega a Emma Suárez, que compartirán auditorio con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo.El artista está seguro de que la gala será "más alegre que reivindicativa", pero, en referencia al que protagonizó la actriz norteamericana en los últimos Globos de Oro al criticar algunas declaraciones de Donald Trump,"Cada uno dirá lo que crea conveniente y oportuno. Es una fiesta de crítica, de cachondeo, de emoción, entretenida y televisiva, pero, además, de celebración, porque, resume.En cualquier caso, los Forqué serán "antesala de los Goya", en varios sentidos, porque darán "pistas" sobre lo que puede suceder la noche del 4 de febrero y porque el tono será "más ligero", más "juguetón y relajado", aunque de "glamour" irá, igualmente, "sobrada"., como Paco Rabal, Pepe Isbert o Javier Bardem, todo entreverado de momentos musicales muy divertidos -cantarán Jesse&Joy, Diana Navarro, Vanesa Martín y Arkano-. Frescura y entretenimiento puros", subraya.Él ha participado en el guión de la gala, con David Lillo a la cabeza, y la idea ha sido que se ocupe él solo de la presentación, pero claro, se ríe, será "multipersonal" por la cantidad de gente a la que "revivirá" con su voz:Habrá unporque fue en 1897 cuando se rodó la "salida de misa de doce" del Pilar de Zaragoza. "Gracias a todos aquellos profesionales somos lo que somos ahora", dice.A pesar de ser su debut como presentador no siente "miedo" y confía en que todo saldrá bien:Las estrellas que desfilarán por la "alfombra roja" y contemplarán en la Maestranza su "faena" serán, entre muchas otras, Verónica Forqué, María León, Agustín Almodóvar, Adriana Ugarte, Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Antonio de la Torre, Óscar Jaenada, Natalia de Molina, Imanol Arias, Ingrid G. Jonsson, Macarena Gómez, Miguel Ángel Muñoz, Belén López y Pablo Carbonell.Al premio aoptan '1898. Los últimos de Filipinas'; 'El hombre de las mil caras'; 'Tarde para la ira'; 'Que Dios nos perdone'; 'Julieta' y 'Un monstruo viene a verme'.Lafemenina irá a parar a Emma Suárez o Adriana Ugarte por 'Julieta'; a Carmen Machi por en 'La puerta abierta'; Bárbara Lennie por 'María (Y los demás)'; Inma Cuesta por 'La novia' o a Anna Castillo por 'El olivo'.son candidatos Eduard Fernández con 'El hombre de las mil caras'; Roberto Álamo, por 'Que Dios nos perdone'; Antonio de la Torre, por 'Tarde para la ira'; Álex Monner, por 'La propera pell' y Óscar Martínez por 'El ciudadano ilustre'.'El ciudadano ilustre'; 'Neruda'; 'Aquí no ha pasado nada'; 'El acompañante'; 'El ciudadano ilustre' y 'Sin muertos no hay carnaval', competirán en'Nacido en Siria'; 'El Bosco. Jardín de los sueños'; 'Jota de Saura'; 'Miguel Picazo, un cineasta extramuros'; 'La historia de Jan' y 'Omega', son las candidatas a'100 metros', 'El olivo' y 'Un monstruo viene a verme' pugnarán por el Premio Forqué en la categoría, y por el decompetirán 'Bla Bla Bla', 'Graffiti' y 'Timecode'.