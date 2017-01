Adiós a la gran vedete Manolita Chen

Aunque se llevaban(él tenía 41 años y ella 17), Chen Pse-Ping y Manuela se enamoraron de inmediato. Años después, la vedete reconoció a su biógrafoque "cuando yo vi a ese hombre con ese cuerpo bailando los doce platillos y haciendo juegos orientales, me volví loca. Me encantaba cómo me besaba".También le confesó al gran experto en revista española que le daba miedo el lanzamiento de puñales y dejó de ser la colaboradora de su marido. Se convirtió en Manolita Chen yel Teatro Chino, donde ella se convirtió en vedete. Una vedete atrevida, que hacía voluptuosas interpretaciones de chotis y pasodobles. Le decía a Montijano: "Yo salía muy guapa y tenía un buen cuerpo.". El éxito de los años 60 y 70 fue absoluto. Chepín y el Teatro Chino, con ella de auténtica figura, fueron pioneros del destape. En uno de los libros de Montijano, el actor aragonésdecía: "Manolita Chen era la locura".El zaragozano, experto en variedades y cultura popular, explica: "El Teatro Chino de Manolita Chen (así se llamaba al final) fue uno de aquellos teatros ambulantes de variedades que gozaron de gran popularidad durante finales de la década de los 50, toda la de los 60 y hasta mediados de los 70. Más o menos,".Y añade: "Se instalaban en los recintos feriales. En Zaragoza estaba esto supeditado a los solares que estaban pendientes de construirse edificios de viviendas sobre ellos. En mi caso, como nací en el 52, las primeras instalaciones las recuerdo en los terrenos alrededor de la Romareda, después por la Hípica, en los 70 en Tenor Fleta-Miraflores, etc. Algunas veces, si la capacidad de los solares no era suficiente para albergar atracciones, circos y teatros ambulantes, alguno de estos últimos se instalaba donde se podía. Tengo, por ejemplo, un cartel del Circo Atlas, donde indica que está instalado en el Paseo de Teruel. O una foto del Circo Continental instalado en lo que hoy es la plaza del Carmen".: "Algunas vedetes que trabajaron en el Teatro Chino me contaron que hicieron hasta seis funciones en días clave de las grandes fiestas locales". Montijano habla incluso de ocho.

El suplantador de Cádiz

El Teatro ChinoSu lema había sido: "Piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes, simpático público"., pero ya. Una triste historia que se cuenta en monografías y en la prensa. Castillejo la resume así: "Elmontó un teatro que se anunciaba como Teatro Chino, pero, a continuación, fijaba carteles que decían: “Con la actuación de Manolita Cheng”. Esta era un transformista gaditano, de nombre, que salía vestido igual que la auténtica. Por lo que fuese, Chen Tse-Ping nunca pudo hacer que ‘la otra’ desapareciera del mapa y todavía sigue creando confusión la historia".Saborido había trabajado en Barcelona con el nombre de la Bella Elena y ha sembrado equívocos en la biografía de la mujer que acaba de fallecer. Saborido no tiene nada que ver, claro está, con Manuela Fernández Pérez, Manolita Chen, madrileña, con nacionalidad china y española, que cantaba y bailaba con electricidad corporal.