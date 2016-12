“La música es un elemento maravilloso para barrer fronteras”

La música es considerada por muchos uno de los lenguajes universales por excelencia del ser humano. “En cualquier lugar del mundo, no importa que no entiendas el idioma o no te puedas comunicar,”, defiende la fotoperiodista zaragozana María Torres-Solanot. Para ella, la música acerca, proyecta culturas, derriba muros comunicativos y, en definitiva, “es un elemento maravilloso para barrer fronteras físicas y emocionales”.

Por todo lo anterior, la profesional escogió este arte como espina dorsal de suSu misión es reflejar las historias de vida de personas de aquí y de allá que se dedican a la música o que están relacionadas con ese universo, que se han trasladado a diferentes países, que pueden ser migrantes o refugiados, o en cuyo trabajo confluyen influencias de diversas culturas y estilos.Se trata de un proyecto documental e intercultural que se divide en varias fases. “Ahora estoyen los que actúan los músicos con los que he contactado”, relata Torres-Solanot, que también acaba de inaugurar un portal web que pretende ser un micro medio musical y documental.La parte fotográfica de su labor se construirá con losUno de ellos es, por ejemplo, el rapero zaragozano Kase.O, que estuvo varios años viviendo en Colombia. El producto final cobrará forma de una exposición en papel que reunirá todas esas experiencias de movimiento y amor por tal disciplina. Igualmente, un documental audiovisual narrará las historias de los protagonistas en varios escenarios pero con la capital aragonesa como epicentro.No hay límite de cantidad ni de tiempo, ya que para confeccionar este particular mapa del mundo musical, la fotoperiodista reconoce estarPor el momento, la mayoría de los relatos que ha escuchado y recogido son de personas que proceden de diferentes países del mundo y que se encuentran en la ciudad o vinculadas a ella. “Hay nombres más y menos conocidos, pero el objetivo es igualar sin destacar a nadie. Lo que importa es que a esas personas les apetezca contar su historia y formar parte del proyecto; la relevancia pública no es tenida en cuenta aquí”, detalla María, quien apunta que este trabajo, “vivo”, no tiene una fecha de presentación establecida, pues antes debe profundizar pausadamente en esa comunidad musical.

El significado de las fronteras, en primera persona

El año pasado, María Torres-Solanot se sumergió en la elaboración de una obra documental sobre la situación de refugiados en lugares como la isla griega de Lesbos o Budapest. En puntos como estos, “estuve viviendo en primera persona lo que significan las fronteras, también las interiores que poseen muchas personas con otras que no son de su misma cultura o pueblo”, recuerda. De su implicación con la causa deviene la idea de crear ‘Música Nómada’:, que se mueve y que tiene que combinar diferentes culturas, algo que a veces resulta complicado”. “Es tan duro lo que he visto que quería escoger un lenguaje que fuera universal para aportar mi grano de arena a derribar esas fronteras”, añade.La fotoperiodista aragonesay abrir los ojos y el corazón a ciudadanos de otros lugares: “Vivimos en un mundo en el que tenemos que estar constantemente conviviendo con otras culturas, sin entender que una es superior a otra. Aunque tengamos diferentes orígenes o creamos en diferentes religiones, hay que mirar a las personas y la música puede acercarnos bastante”.

Un bailarín japonés de flamenco o un gaitero de Belén

son algunas de las cualidades que presentan la mayoría de los intérpretes y autores, de diferentes edades y estilos, con los que María ha compartido parte de su tiempo en estas primeras semanas de vida del joven proyecto. Como muestra, uno de sus ‘nómadas’, el artista cubano Fulanito de Tal, le contó que, tras recorrer decenas de países, no dudaría en volver a marcharse hoy para trabajar en otro lugar.“Me sorprendió verdaderamente que allí existiese una tradición y una comunidad de gaiteros para los que tocar lleva implícito un sentimiento emocional con la tierra, reivindicativo y de resistencia”, detalla.También,, le resultó todo un descubrimiento: “Impacta ver a un japonés bailando y sintiendo el flamenco de esa manera, rompiendo con la idea de que solo una persona que ha nacido allí puede moverse así”.Entre las vivencias que igualmente tienen su espacio enestán la de Jean-Pierre, guitarrista francés y uno de los pocos que hace ‘gypsy jazz’ en Zaragoza; la de Lison y Ettienne, dos paisanos suyos profesionales de la luthería que trabajan también en la capital; la de Germán, músico boliviano que toca el charango; Teresa, violista ucraniana ligada al universo teatral; o Cipriano Hincapié, trompetista colombiano radicado en la ciudad y cuya vida musical se paseó por todos los rincones de la Unión Soviética.