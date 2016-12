Gran éxito del mayor amigo invisible de libros en su estreno en la plaza del Pilar

Ya desde primera hora de este lunes, la caseta de Atrapavientos, ubicada en la misma puerta del Pilar ha contado con un ir y venir de libros envueltos en papel de regalo y llenos de historias fascinantes."Por ejemplo, Víctor Ullate ha dejado el libro 'Papillon'. Es muy importante para él porque le sirvió para afrontar el periodo en el que estuvo bastante enfermo y fue su libro de cabecera. Lo utilizó como reflexión en ese periodo de enfermedad. Y eso es lo que hace que tenga tanto valor", apunta el coordinador de Atrapavientos."Trata la historia de Escipión el africano en su conquista de Hispania. Es un libro histórico, épico, de batallas, de honor, de fortaleza... a mi siempre me ha gustado y me ha inspirado mucho. Refleja tiempos distintos en los que el honor, la lealtad y la superación eran importantes en el Imperio Romano. Por eso lo he decidido traer", explica. "La historia me atrae y siempre que leo cosas son históricas. Creo que se aprende mucho y de la de Escipión el africano más", agrega.Charlando de literatura con Pauner, asomaa la caseta de Atrapavientos. "Es un libro que escribió junto a su marido Esther Duflo, una socióloga y economista que ganó el premio Princesa de Asturias el año pasado. Es un texto fantástico porque plantea repensar la pobreza asumiendo que hay que escuchar a los pobres y conocer su realidad. Hace una investigación en África y en la India en la que demuestra que desde la academia a veces se hacen teorías que luego en la práctica no son eficaces", comenta con cariño. "Aporta la clave de cómo podemos hacer que las personas que viven en la pobreza salgan de ella. Y es fundamentalmente desde la educación. Espero que la persona que lo lea reflexione sobre el tema tanto como lo hice yo", añade.Tampoco ha faltado al estreno de 'Libros que Importan', una novela que ha leído "nueve o diez veces". "De forma literaria, ideológica y social se me clavó dentro del corazón la primera vez que llegó a mis manos. Me impactó. Durante muchos años fue mi novela del verano y cuenta el intento de llevar las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa, con Robespierre vivo, a Haití y América Latina a través de La Habana. Es fascinante", describe.Tal y como confirman desde Atrapavientos,con casetas e intercambio de textos en las ciudades más importantes de España. 'Libros que importan'en el mismo horario que el mercadillo navideño. La asociación está llevando a cabo un registro de todos los libros entregados y, el último día, además de dar la cifra total, revelará qué libro ha sido el más regalado por los zaragozanos.